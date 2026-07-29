Synopsys Aktie

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WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Profitables Synopsys-Investment? 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Synopsys-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Synopsys-Anteile betrug an diesem Tag 54,16 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,846 Synopsys-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 708,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 383,82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 608,68 Prozent.

Jüngst verzeichnete Synopsys eine Marktkapitalisierung von 74,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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