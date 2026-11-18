Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Langfristige Performance
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Synopsys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,11 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,364 Synopsys-Aktien. Die gehaltenen Synopsys-Aktien wären am 17.11.2026 7 126,66 USD wert, da der Schlussstand 435,51 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 612,67 Prozent angezogen.
Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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