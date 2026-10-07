NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Synopsys-Einstiegs gewesen.

Am 07.10.2023 wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 473,26 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,113 Synopsys-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (505,17 USD), wäre die Investition nun 1 067,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,74 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 93,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at