Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Investition im Blick
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Synopsys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Synopsys-Aktie bei 258,84 USD. Bei einem Synopsys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,863 Synopsys-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 508,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 965,58 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 96,56 Prozent.
Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 94,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
