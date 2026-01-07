Synopsys Aktie

Synopsys-Investition im Blick 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Synopsys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Synopsys-Aktie bei 258,84 USD. Bei einem Synopsys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,863 Synopsys-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 508,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 965,58 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 96,56 Prozent.

Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 94,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

