NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Synopsys-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,089 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.05.2026 1 049,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 502,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 949,96 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich zuletzt auf 95,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at