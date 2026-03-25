Synopsys Aktie

Synopsys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Rentable Synopsys-Investition? 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Synopsys-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Synopsys-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Synopsys-Anteile letztlich bei 376,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Synopsys-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,266 Synopsys-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.03.2026 110,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 415,62 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,37 Prozent.

Synopsys wurde am Markt mit 79,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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