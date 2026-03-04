NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 229,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,435 Synopsys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 184,65 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 03.03.2026 auf 424,32 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 184,65 USD entspricht einer Performance von +84,65 Prozent.

Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at