Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Synopsys-Investition
|
17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Synopsys-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 441,19 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Synopsys-Aktie investiert hat, hat nun 0,227 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (448,38 USD), wäre die Investition nun 101,63 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,63 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 86,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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