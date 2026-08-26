Synopsys Aktie

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WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

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Synopsys-Investmentbeispiel 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,14 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investierten, hätten nun 16,909 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 912,24 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 25.08.2026 auf 408,79 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 591,22 Prozent.

Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 75,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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