NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.

Am 28.01.2023 wurde das Synopsys-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 357,27 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investierten, hätten nun 2,799 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 502,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,06 USD wert. Damit wäre die Investition um 40,71 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 96,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at