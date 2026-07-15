NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie Investoren gebracht.

Synopsys-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 454,11 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hat, hat nun 2,202 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2026 937,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 425,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,21 Prozent eingebüßt.

Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at