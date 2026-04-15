NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 425,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,235 Synopsys-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,39 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Papiers am 14.04.2026 auf 418,80 USD belief. Damit wäre die Investition 1,61 Prozent weniger wert.

Alle Synopsys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at