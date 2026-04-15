Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Langfristige Performance
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 425,65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,235 Synopsys-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,39 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Papiers am 14.04.2026 auf 418,80 USD belief. Damit wäre die Investition 1,61 Prozent weniger wert.
Alle Synopsys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
15.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
13.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite mittags stärker (finanzen.at)
|
13.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
25.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Synopsys Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|375,50
|1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.