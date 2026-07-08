NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Synopsys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synopsys-Anteile betrug an diesem Tag 551,51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 0,181 Synopsys-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,17 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 07.07.2026 auf 436,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,83 Prozent abgenommen.

Synopsys wurde am Markt mit 84,58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at