NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Synopsys gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Synopsys-Papier statt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 525,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,905 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (421,95 USD), wäre das Investment nun 803,71 USD wert. Mit einer Performance von -19,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 83,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at