Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Rentables Synopsys-Investment?
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Synopsys-Papier statt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 525,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,905 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (421,95 USD), wäre das Investment nun 803,71 USD wert. Mit einer Performance von -19,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Synopsys belief sich jüngst auf 83,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu Synopsys Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|369,70
|-1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.