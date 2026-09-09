Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Investmentbeispiel
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synopsys von vor 3 Jahren angefallen
Die Synopsys-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Synopsys-Aktie bei 459,14 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Synopsys-Aktie investiert hat, hat nun 0,218 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Synopsys-Papiers auf 392,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,38 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 85,38 USD entspricht einer negativen Performance von 14,62 Prozent.
Synopsys wurde am Markt mit 75,53 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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