Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Lukrative Synopsys-Anlage?
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synopsys von vor einem Jahr angefallen
Am 05.08.2025 wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 628,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,591 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 642,58 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 04.08.2026 auf 403,86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -35,74 Prozent.
Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 75,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
05.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synopsys von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
29.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synopsys von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Synopsys Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|359,00
|4,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.