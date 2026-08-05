NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synopsys von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Synopsys-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 05.08.2025 wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 628,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,591 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 642,58 USD, da sich der Wert einer Synopsys-Aktie am 04.08.2026 auf 403,86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -35,74 Prozent.

Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 75,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at