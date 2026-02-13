NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Take Two-Aktie gebracht.

Take Two-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 34,13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Take Two-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,930 Take Two-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.02.2026 auf 190,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 557,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 457,75 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 37,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at