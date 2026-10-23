Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Frühe Anlage
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23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Take Two-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Take Two-Papier letztlich bei 44,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Take Two-Aktie investiert, befänden sich nun 2,223 Take Two-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 461,90 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 22.10.2026 auf 207,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 361,90 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Take Two belief sich jüngst auf 38,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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