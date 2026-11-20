So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Take Two-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Take Two-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47,64 USD. Bei einem Take Two-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,991 Take Two-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (208,65 USD), wäre die Investition nun 4 379,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 337,97 Prozent.

Take Two wurde am Markt mit 40,52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at