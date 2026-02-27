NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Take Two-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Take Two-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 110,08 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 90,843 Take Two-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 375,91 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 26.02.2026 auf 213,29 USD belief. Mit einer Performance von +93,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Take Two zuletzt 38,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at