Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Rentable Take Two-Anlage?
|
27.02.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Take Two-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 110,08 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 90,843 Take Two-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 375,91 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 26.02.2026 auf 213,29 USD belief. Mit einer Performance von +93,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Take Two zuletzt 38,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Take Two
Analysen zu Take Two
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Take Two
|179,04
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.