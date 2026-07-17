NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Take Two eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Take Two-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 152,71 USD. Bei einem Take Two-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,548 Take Two-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (239,57 USD), wäre die Investition nun 1 568,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,88 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Take Two zuletzt 45,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at