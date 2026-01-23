Take Two Aktie

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

Rentables Take Two-Investment? 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Take Two gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Take Two-Papier statt. Der Schlusskurs der Take Two-Aktie betrug an diesem Tag 183,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,544 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (241,10 USD), wäre das Investment nun 131,16 USD wert. Mit einer Performance von +31,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Take Two belief sich jüngst auf 44,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Take Two

Analysen zu Take Two

