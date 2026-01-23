Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Rentables Take Two-Investment?
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Take Two-Papier statt. Der Schlusskurs der Take Two-Aktie betrug an diesem Tag 183,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,544 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (241,10 USD), wäre das Investment nun 131,16 USD wert. Mit einer Performance von +31,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Take Two belief sich jüngst auf 44,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Take Two
Analysen zu Take Two
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Take Two
|206,70
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.