Take Two Aktie

Take Two für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Take Two-Anlage im Blick 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Take Two von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Take Two eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Take Two-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 235,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,425 Take Two-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (246,10 USD), wäre das Investment nun 104,58 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Take Two eine Marktkapitalisierung von 46,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Take Two

mehr Nachrichten