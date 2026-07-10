Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Take Two-Anlage im Blick
|
10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Take Two von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Take Two-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 235,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,425 Take Two-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (246,10 USD), wäre das Investment nun 104,58 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,58 Prozent.
Jüngst verzeichnete Take Two eine Marktkapitalisierung von 46,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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