Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Profitable Take Two-Investition?
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03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Take Two-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Take Two-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,92 USD. Bei einem Take Two-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 263,713 Take Two-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (254,99 USD), wäre die Investition nun 67 244,20 USD wert. Mit einer Performance von +572,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Take Two eine Marktkapitalisierung von 46,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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