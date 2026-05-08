NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätte eine Investition in Take Two von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Take Two eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Take Two-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,92 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,864 Take Two-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.05.2026 auf 223,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 640,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 540,03 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Take Two einen Börsenwert von 41,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at