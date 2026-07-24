Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Frühe Anlage
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24.07.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätte eine Investition in Take Two von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 24.07.2021 wurde die Take Two-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Take Two-Papier 173,29 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Take Two-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 57,707 Take Two-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Take Two-Aktie auf 230,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 286,98 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 286,98 USD entspricht einer Performance von +32,87 Prozent.
Der Börsenwert von Take Two belief sich jüngst auf 43,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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