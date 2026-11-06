NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Take Two-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 134,37 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74,421 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (213,36 USD), wäre das Investment nun 15 878,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58,79 Prozent vermehrt.

Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at