Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Langfristige Performance
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Take Two-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 134,37 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74,421 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (213,36 USD), wäre das Investment nun 15 878,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 58,79 Prozent vermehrt.
Alle Take Two-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Take Two
|
07:01
|Ausblick: Take Two präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Take Two-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Take Two legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Take Two
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Take Two
|192,40
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.