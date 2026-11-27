Investoren, die vor Jahren in Take Two-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Take Two-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Take Two-Anteile an diesem Tag 243,63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Take Two-Papier investiert hätte, hätte er nun 41,046 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Take Two-Anteile wären am 25.11.2026 9 331,36 USD wert, da der Schlussstand 227,34 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 331,36 USD entspricht einer negativen Performance von 6,69 Prozent.

Zuletzt verbuchte Take Two einen Börsenwert von 42,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at