NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte ein Take Two-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Take Two-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Take Two-Aktie bei 215,24 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Take Two-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,646 Take Two-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 935,56 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 19.02.2026 auf 201,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,44 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Take Two eine Marktkapitalisierung von 36,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
