Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Frühe Investition
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12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Take Two von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Take Two-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 234,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, hätte er nun 42,651 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 045,47 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 11.06.2026 auf 212,08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 9,55 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Take Two belief sich zuletzt auf 39,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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