Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Taylor Devices-Anlage im Blick
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Taylor Devices-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Taylor Devices-Aktie an diesem Tag bei 16,34 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61,200 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 50,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 070,38 USD wert. Damit wäre die Investition um 207,04 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Taylor Devices einen Börsenwert von 159,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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