Taylor Devices Aktie

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WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Taylor Devices-Investition im Blick 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Devices-Aktie Anlegern gebracht.

Die Taylor Devices-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie betrug an diesem Tag 19,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,013 Taylor Devices-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 302,21 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 06.10.2026 auf 60,29 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 202,21 Prozent.

Jüngst verzeichnete Taylor Devices eine Marktkapitalisierung von 188,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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