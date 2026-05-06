NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Taylor Devices-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Taylor Devices-Aktie 21,99 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 454,752 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 55,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 147,79 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 151,48 Prozent.

Taylor Devices markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 171,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at