Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Taylor Devices-Investmentbeispiel
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren eingefahren
Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 26,00 USD. Bei einem Taylor Devices-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,462 Taylor Devices-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (58,68 USD), wäre die Investition nun 2 256,92 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 125,69 Prozent zugenommen.
Alle Taylor Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 183,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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