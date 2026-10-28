Taylor Devices Aktie

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WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Taylor Devices-Anlage unter der Lupe 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Taylor Devices-Aktie an diesem Tag bei 11,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,389 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 472,23 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 27.10.2026 auf 56,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 372,23 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 182,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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