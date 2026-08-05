Taylor Devices Aktie

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WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Taylor Devices-Investmentbeispiel 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Devices-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Taylor Devices-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,83 USD. Bei einem Taylor Devices-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,453 Taylor Devices-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 53,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 453,93 USD wert. Damit wäre die Investition um 353,93 Prozent gestiegen.

Alle Taylor Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 169,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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