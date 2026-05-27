NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Taylor Devices-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,81 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hat, hat nun 264,480 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 13 856,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,56 Prozent erhöht.

Taylor Devices erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 166,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at