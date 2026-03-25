NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Taylor Devices-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit dem Taylor Devices-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,98 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Taylor Devices-Aktie investiert, befänden sich nun 715,308 Taylor Devices-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 78,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55 908,44 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 55 908,44 USD, was einer positiven Performance von 459,08 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 246,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at