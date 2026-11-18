Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Frühes Investment
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Taylor Devices-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 22,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,476 Taylor Devices-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 57,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 255,68 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 155,68 Prozent.
Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 183,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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