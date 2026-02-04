NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Taylor Devices-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Taylor Devices-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Taylor Devices-Aktie an diesem Tag 32,62 USD wert. Bei einem Taylor Devices-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,656 Taylor Devices-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 429,49 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 03.02.2026 auf 79,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 142,95 Prozent gesteigert.

Taylor Devices wurde am Markt mit 233,68 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at