Taylor Devices Aktie

Taylor Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Performance unter der Lupe 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Devices-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Taylor Devices-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,042 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 58,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 355,29 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 255,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices bezifferte sich zuletzt auf 182,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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