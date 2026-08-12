Taylor Devices Aktie

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WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Profitable Taylor Devices-Anlage? 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Taylor Devices-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Taylor Devices-Anteile betrug an diesem Tag 19,96 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Taylor Devices-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,100 Taylor Devices-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (53,37 USD), wäre die Investition nun 2 673,85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 167,38 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Taylor Devices betrug jüngst 166,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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