NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.07.2021 wurde das Taylor Devices-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Taylor Devices-Papier an diesem Tag bei 11,50 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 869,565 Taylor Devices-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 56,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49 521,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 395,22 Prozent angezogen.

Am Markt war Taylor Devices jüngst 183,36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at