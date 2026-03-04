NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Taylor Devices-Aktie bei 31,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Taylor Devices-Aktie investiert, befänden sich nun 317,360 Taylor Devices-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 953,03 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 03.03.2026 auf 88,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 179,53 Prozent erhöht.

Taylor Devices wurde am Markt mit 276,38 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at