Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Rentable Taylor Devices-Investition?
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Taylor Devices-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,61 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Taylor Devices-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,455 Taylor Devices-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (56,45 USD), wäre das Investment nun 1 211,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 21,10 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices bezifferte sich zuletzt auf 176,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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