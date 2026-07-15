NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Taylor Devices-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Taylor Devices-Einstiegs gewesen.

Das Taylor Devices-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Taylor Devices-Anteile bei 19,18 USD. Bei einem Taylor Devices-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,214 Taylor Devices-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2026 291,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,96 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 191,76 Prozent.

Taylor Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 179,32 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at