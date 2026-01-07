Taylor Devices Aktie

Taylor Devices

WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

Hochrechnung 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Taylor Devices-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Taylor Devices-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Taylor Devices-Papier bei 34,33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,913 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 64,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 188,26 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 188,26 USD entspricht einer Performance von +88,26 Prozent.

Alle Taylor Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 213,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Taylor Devices Inc.

