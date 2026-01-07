Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Hochrechnung
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Taylor Devices-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Taylor Devices-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Taylor Devices-Papier bei 34,33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,913 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 64,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 188,26 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 188,26 USD entspricht einer Performance von +88,26 Prozent.
Alle Taylor Devices-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 213,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taylor Devices Inc.
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Taylor Devices-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)