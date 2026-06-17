NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Taylor Devices-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Taylor Devices-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 611,621 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (54,06 USD), wäre die Investition nun 33 064,22 USD wert. Damit wäre die Investition um 230,64 Prozent gestiegen.

Taylor Devices war somit zuletzt am Markt 171,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at