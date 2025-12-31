Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Taylor Devices-Performance
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Taylor Devices-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Taylor Devices-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,061 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 63,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 381,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 281,82 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Taylor Devices eine Marktkapitalisierung von 193,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taylor Devices Inc.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)