NASDAQ Composite Index-Titel Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Taylor Devices-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Taylor Devices-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Taylor Devices-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,061 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 63,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 381,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 281,82 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Taylor Devices eine Marktkapitalisierung von 193,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at