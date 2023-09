NASDAQ Composite Index-Titel Telenor ASA (ADRS)-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Telenor ASA (ADRS) gekostet

Vor Jahren in Telenor ASA (ADRS)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.09.2020 wurde die Telenor ASA (ADRS)-Aktie an der Börse NASO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Telenor ASA (ADRS)-Aktie bei 16,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 60,423 Telenor ASA (ADRS)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.09.2023 640,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,95 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

